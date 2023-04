Nairo Quintana es uno de los ciclistas colombianos más destacados de la historia de este deporte por su talento excepcional y hazañas en las principales carreras del mundo.

Sin embargo, atraviesa por un momento oscuro en su carrera, debido a la incertidumbre sobre si estará en un nuevo equipo o se retirará definitivamente a sus 33 años.

Esta opción preocupa a sus seguidores, quienes aún guardan la ilusión de verlo correr nuevamente y demostrar todas sus habilidades en las carreras más importantes .

¿Qué pasará con Nairo Quintana?

“Después de tantas etapas difíciles estoy tranquilo, disfrutando de la familia, haciendo cosas que no había hecho por estar dedicado meramente al ciclismo“, indicó el ciclista hace algunos días.

A su vez, su primer entrenador, Rusbel Achagua, salió a dar declaraciones sobre lo que está pasando con el colombiano y aseguró que lo apoya en la búsqueda de su nuevo equipo.

“Lo primero es que nos dejen participar, porque sin la participación de este año ahí sí podría ser frustrante para Nairo, siempre ha querido entregar todo”, expresó.

Del mismo modo, reiteró que el deportista está apuntándoles a los equipos europeos para poder competir en WorldTour, debido a que en Latinoamérica solo podría estar en competencias más pequeñas.

“Si lo dejan seguir trabajando lo va a demostrar y él quiere retirarse por la puerta grande y no como algunas organizaciones lo quieren ver entregarse, y eso no va a ser tan fácil porque yo tengo el convencimiento de que si Nairo está en Europa ahorita es para poder luchar para tener un equipo en el WorldTour para competir, de resto él, como en sus competencias, no se entrega tan fácil”, puntualizó.

Cabe mencionar que, a lo largo de su carrera, Quintana ha sido reconocido por su gran habilidad en las etapas de montaña, donde se desenvuelve como pez en el agua.

Su humildad y sencillez lo hacen un ídolo no solo para los aficionados del ciclismo, sino para todos los colombianos.

Su estilo de escalada es elegante y eficiente, lo que le ha permitido ganar etapas y carreras de gran prestigio. Además, ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos, como lesiones, pero ha logrado superarlos y seguir adelante por lo que se espera que pueda hacerlo de nuevo con esta etapa de su vida.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Deportes, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.