La controversia del corredor colombiano se desató a mediados del año pasado, cuando fue requerido en un aeropuerto de España por una aparente relación que tenía con una red de tráfico de medicamentos en la que estaría involucrado el médico español Marcos Maynar.

Pese a que nunca se confirmó nada, incluso se dijo que no estaba siendo investigado, Miguel Ángel López fue despedido del equipo Astana sin mayor explicación.

“Me dieron la espalda, me sacaron con una patada de una y desde ese día no he hablado con nadie del equipo”, dijo el pedalista en enero respecto a la decisión.