Por la puerta de atrás y con bicicleta en mano salió Miguel Ángel López del Astana, en una decisión bastante controvertida por la manera en que se dio, pues al pedalista se le investigó de estar involucrado con tráfico de medicamentos y blanqueamiento de capitales, todo gestionado con el galeno español Marcos Maynar.

Por esa razón, ‘Supermán’ ahora llegó a vincularse al Team Medellín, ya que las inscripciones en equipos europeos cerraron y el corredor debió tomar una decisión rápida para mantenerse en competencia y por eso decidió devolverse al país.

Al respecto, López aprovechó una entrevista en Blu Radio para volver a criticar al equipo Astana por la manera en que se dio su salida: “Es un tema complejo y delicado que hace mucho daño, aspiro que pronto las cosas se puedan aclarar y hoy tengo licencia para competir. Me dieron la espalda, me sacaron con una patada de una y desde ese día no he hablado con nadie del equipo”

Además, recalcó que todo su expediente está limpio de cualquier vinculo con una sustancia o red de dopaje: “Me dijeron que me iba cuando ya muchas plantillas habían cerrado, entonces fue muy complicado. Tengo mis controles del pasaporte biológico antidoping sin ninguna tacha y eso es lo que cuenta, hoy tengo autorización de competir en cualquier equipo”.

Finalmente, el pedalista se mostró contento de estar con el Team Medellín y dio detalles de la próxima carrera en la que va a competir: “El objetivo principal es disfrutar estar en Colombia, estar con mi familia y con la afición. Cada momentico, disfrutarlo al máximo. El ritmo en carrera es diferente, allá hay muchos factores que se cuenta pero estamos bien. Yo creo que sí voy a estar en el Campeonato Nacional de Bucaramanga”.