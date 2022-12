La controversia del corredor colombiano se desató a mediados de año, luego de que se destapara la aparente relación que tenía con una red de tráfico de medicamentos.

Aunque en su momento todo quedó en rumores y no se vio afectada su participación en la Vuelta a España, de hecho, se quedó con la cuarta posición de la clasificación general, el proceso al parecer continuó en su contra y este lunes se conoció una drástica decisión que tomó el equipo Astana.

Aunque había regresado a la escuadra kazaja a principio de año como uno de los líderes de filas, el escándalo deterioró la relación entre ambas partes y en las últimas semanas se especuló que el contrato podría llegar a su fin.

Esto finalmente se dio en las últimas horas y, según dio a conocer el propio equipo en sus redes sociales, el vínculo del colombiano con el Astana está completamente terminado.

Astana Qazaqstan Team discovered new elements showing M. A. Lopez' probable connection with Dr M. Maynar. Accordingly, the team had no other solution than to end the contract between team and rider, based on breaches of said contract and internal team rules, with immediate effect

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) December 12, 2022