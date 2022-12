Radamel Falcao García habló para LaLigaWorld, y puso en claro que está en busca de más minutos. Dejando un lado su edad, admitió que le puede aportar mucho fútbol al Rayo Vallecano.

Actualmente, el delantero nacido en Santa Marta no está teniendo una cantidad considerable de minutos. Para él, el acumulado de minutos y el poco protagonismo que se le está dando en el cuadro español no es justo. Frente a los micrófonos de LaLigaWorld, “El Tigre” opinó: “Sé que esta es una etapa diferente en la que trato de aportarle también a los más jóvenes, dándoles un consejo si me lo permiten y si es oportuno. Creo que puedo tener continuidad, puedo incidir mucho más en el desarrollo del juego y eso es lo que siempre busco”.

Andoni Iraola, estratega del Rayo, no está del todo a gusto con el nivel del ahora veterano delantero colombiano, y lo demuestra en sus decisiones técnicas, y esto le molesta al mítico delantero “cafetero”.

De otra parte, Falcao sabe que su pedido no se puede quedar en palabras, y que debe mostrar sus condiciones deportivas dentro del terreno de juego. Además de su queja por la falta de minutos, Falcao admitió: “En cada etapa de mi vida he tenido que luchar por algo, al principio para que me tuvieran en cuenta para llegar a ser profesional, luego para jugar, luego para mantenerme y crecer. Ahora es otro tipo de lucha”.

Hasta la fecha, Radamel Falcao García ha jugado 12 partidos en LaLiga, y solamente ha anotado dos goles. El exjugador del Atlético de Madrid espera que su confesión sea evaluada por Andoni Iraola, actual entrenador del club español.