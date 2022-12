El que es considerado por los hinchas ‘vieja guardia’ del Deportes Tolima como el jugador más importante en 68 años de historia, atraviesa por el que es -quizá- uno de los momentos más apremiantes de su vida. Víctor Hugo Del Río, que llevó a la ‘tribu’ a la semifinal de la Copa Libertadores en 1982 y logró los subtítulos de 1981 y 1982, pide la ayuda de todos sus seguidores.

Tras su salida del ‘Vinotinto y Oro’ en 2020, en plena pandemia por el COVID-19, Del Río ha tenido dificultades de tipo económico por la falta de un trabajo estable, que sin duda han complicado su diario vivir. De parte de la institución, en su momento solo se comunicó la decisión de no contar más con sus servicios en las divisiones menores, lo que generó un fuerte impacto no solo en sus finanzas.

(Vea también: Tolima, no cante victoria en Copa Sudamericana: aún no está instalado en fase de grupos)

Desde entonces ha atravesado por instantes que, incluso, lo llevaron a plantearse la posibilidad de abandonar la ciudad y regresar a su país natal. Pero en los últimos días y con el fin de mejorar su situación, ante lo que es el evidente abandono del club al que hizo grande en la década de los 80, se ha empezado a impulsar un banquete benéfico en su honor, con la presencia de otras viejas glorias.

Gracias a la fundación Joy, se llevará a cabo el próximo jueves 22 de diciembre, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, la esperada velada. Desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p. m. se efectuará la actividad, en la que todos los que quieran participar lo podrán hacer con un bono de $ 20.000. Un ‘Banquete por amor’ a la gran leyenda del pueblo tolimense.

Pero quienes no puedan asistir al evento y deseen hacer sus aportes, lo podrán efectuar a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 07900001327, con cualquier monto. El objetivo es que lo recaudado le permita a Del Río y su familia pasar un fin de año en óptimas condiciones, e iniciar el 2023 con al menos el alimento en su mesa, ante lo que sería la falta de solidaridad del club ‘Pijao’.

Lee También

En el encuentro con los fanáticos y demás personas, también estarán José ‘Chepe’ Flórez, Gustavo ‘La Piña’ Mendoza y Eladio Vásquez, quienes acompañaron a Víctor Hugo en una de las épocas más gloriosas, cuando se empezó a dar pasos de gigante en el FPC. Ambos referentes históricos del equipo que hoy saca pecho por sus tres ligas, la Superliga conquistada este año y la Copa Colombia 2014.

“La idea es reunirnos y hablar un rato de fútbol y recordar los momentos agradables que hemos pasado acá en Ibagué. No me dejen solo”, comentó Del Río, quien quiere contar con el apoyo de los que vibraron con sus goles y el de las nuevas generaciones, que crecieron escuchando las historias de las tardes gloriosas que no solo vivió en el Murillo Toro, sino en las diferentes plazas del país.

Lee También

Y es que Víctor Hugo es, ni más ni menos, que el cuarto goleador histórico del equipo, con 63 anotaciones, solo superado por Marco Johnnier Pérez (77), John Jairo Charria (72) y otro argentino, Óscar Jamardo (64). Una gloria viviente del conjunto ‘Musical’, que si bien pasó por otros clubes como Once Caldas y Deportivo Pereira en el rentado local, ‘echó raíces’ en su querida ‘Tierra Firme’.