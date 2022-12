La historia de esta novela comenzó cuando Astana rescindió el contrato laboral con Miguel Ángel ‘Supermán’ López y justificó su determinación porque “descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar”.

En consecuencia, “el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho documento y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, anunció en Twitter.

Astana Qazaqstan Team discovered new elements showing M. A. Lopez’ probable connection with Dr M. Maynar. Accordingly, the team had no other solution than to end the contract between team and rider, based on breaches of said contract and internal team rules, with immediate effect

