Al ciclista boyacense Nairo Quintana le siguen llegando dolores de cabeza, que se suman a su inconveniente de más de 6 meses de no conseguir equipo para seguir compitiendo. Ahora, el colombiano está envuelto en un supuesto escándalo que armó un ‘influencer’ europeo conocido como Xavi Caballol, quien en sus redes sociales expuso que el deportista lo quiso agredir en un restaurante.

Según el creador de contenido, todo sucedió en Andorra, país que usan muchos ciclistas para entrenar. Precisamente, al sujeto en mención, le producen una profunda incomodidad encontrarse a estos deportistas en las vías, por lo que ya ha tenido uno que otro altercado con ellos.

Cuál es el escándalo que involucra a Nairo Quintana

De hecho, este ‘influencer’ mencionó a Nairo Quintana y al español Víctor de la Parte, quienes supuestamente intentaron pegarle cuando les hizo un reclamo en un restaurante: “Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”.

Además, Caballol indicó que llevó su denuncia ante un juez, quien decidió archivar el caso, por lo que hasta ahora decidió hablar sobre lo sucedido: “Hace poco me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”.

Sin embargo, la despachada del ‘influencer’ no terminó ahí y a través de una historia de Instagram siguió echándole más leña al fuego y hasta ofendió al colombiano con un sobrenombre que le puso: “Me están escribiendo desde varios medios sobre el ‘escándalo’ con Narco Quintana. Tengo un video del día después del intento de agresión en el que explico cómo fue la cosa en detalle”.

Hasta ahora, el ciclista colombiano no se ha pronunciado sobre este escándalo y mientras tanto sigue a la espera de un equipo que le abra las puertas para poder competir.