Las alarmas en el ciclismo mundial se prendieron en las últimas horas con el accidente que sufrió el ciclista de 24 años, quien abandonó la clásica competencia por culpa de una aparatosa caída.

Aunque en principio el equipo UAE Emirates solo dio a conocer que el corredor había tenido que ser operado de su muñeca izquierda, este lunes confirmó que ahora deberá guardar unas seis semanas de reposo.

Pero lo positivo de todo es que esto no le impide seguir con su entrenamiento sobre la bicicleta bajo techo, por lo que podrá continuar preparándose para lo que será su mayor objetivo de la temporada: el Tour de Francia.

De cumplirse los plazos, el regreso de Tadej Pogacar tendrá lugar a apenas cuatro semanas del inicio de la considerada como la mejor carrera por etapas del mundo, que espera reconquistar luego de haber terminado segundo en 2022 por detrás del danés Jonas Vingegaard.

Medical Update: Dr.Adrian Rotunno (Medical Director) : " @TamauPogi had a comminuted scaphoid fracture which required a small screw to realign the bone fragments. The procedure was successful and he will begin his recovery period at home. 1 | 2 pic.twitter.com/YIcfvzZn9s

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 24, 2023