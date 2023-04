Tadej Pogacar se debió retirar de la competencia belga, cuarto monumento del año, este domingo 23 de abril de 2023 y ganada por el local Remco Evenepoel, luego de verse envuelto en una caída que le afectó una muñeca.

El balcánico fue llevado de inmediato a un centro hospitalario cercano, en donde le detectaron fracturas en el escafoides izquierdo y en los huesos semilunares, informó el departamento médico del UAE Emirates.

En consecuencia, debió pasar por el quirófano para cirugía del escafoides que, de acuerdo con el reporte oficial, fue “exitosa”.

Medical Update : Dr.Adrian Rotunno (Medical Director): "The surgery on @TamauPogi 's scaphoid was successful and he will travel home tomorrow for recovery and rehabilitation ."

Get well soon Tadej 🙏✌️#WeAreUAE pic.twitter.com/cbwbnq48bj

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023