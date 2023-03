Egan Bernal sigue en su proceso de recuperación y adaptación a la bicicleta para competir nuevamente en los niveles más altos del pelotón internacional.

(Ver también: “Me habría retirado”: el único deseo por el que Egan Bernal aún sueña en el ciclismo)

Cuando parecía que comenzaba la temporada con buenos números, sufrió un golpe en la Vuelta a San Juan en enero y estuvo dos meses más alejado de su equipo, el Ineos Grenadiers.

Actualmente está participando en la Vuelta a Cataluña, la cual está corriendo como preparación para ver si alcanza a llegar a alguna gran vuelta de esta temporada.

En entrevista con Radio Cataluña, el colombiano aseguró sobre su regreso a competencia: “Con los compañeros bien, es emocionante volver a estar ahí con todo el equipo. Es como si estuviera debutando de nuevo y eso me hace sentir muy nervioso”.

En cuánto a los objetivos de esta carrera en particular, Egan agregó: “No estoy para ganar, pero esto me sirve para entrenar bien. Tenemos un buen equipo y la idea es exprimir, ver donde estoy y poner mi cuerpo un punto más arriba del que traía”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Egan Arley Bernal Gomez (@eganbernal)

Y continuó diciendo que “no es nada raro que los objetivos hayan cambiado, hace parte del proceso. Hace un año no tenía en mente volver a competir, así que todo lo que haga ahora es ganancia“, contestó.

Cuando se refirió a la presión que tiene de las personas, dijo: “Mucha gente dice que tengo que ganar si o si y yo ya gané la carrera de la vida. Eso para mi ya es ganancia. Sigo con la mentalidad de ser el mejor, de llegar a mi mejor versión otra vez, pero la verdad después de todo, lo que viene es ganancia”.

Motivación de Egan Bernal para seguir corriendo

Luego del accidente que sufrió el año pasado, el colombiano pensó en retirarse ya que había conseguido triunfos importantes y no tenía la necesidad de volver. Sin embargo, dijo: “En cierto punto pensé en retirarme. Ya había ganado un Tour y un Giro, ya no tenía nada que demostrarme a mí, pero lo seguí haciendo principalmente por mi hermano. Tiene 17 años y quiero que me vea como un ejemplo y que diga que a pesar de que su hermano casi se mata, ahí sigue montando bicicleta”.

Lee También

Además, agregó que la unión de su familia fue más que importante para volver a estar donde está ahora. “Después de la caída soy mucho más apegado a mi familia, porque fue un golpe muy fuerte y que ellos estuvieran ahí fue la base de todo para volver a estar donde estoy. La verdad sigo montando bicicleta por ellos, porque se sientan orgullosos de mí y que vean que a pesar de la caída aquí estoy nuevamente compitiendo”, concluyó.

La Vuelta Cataluña ya lleva cuatro etapas y Primoz Roglic y Remco Evenepoel son los principales candidatos para llevarse el título de este año. El campeón nacional de ruta, Esteban Chávez, es octavo, mientras que Rigoberto Urán está de 12.

Por su parte, Egan está en la posición 52 a 17 minutos de los líderes. Su sueño y el del equipo es que pueda llegar al Tour de Francia para ayudar a su compatriota Daniel Martínez a quedarse con la camiseta amarilla.