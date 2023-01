Egan Bernal abandonó la carrera que se viene llevando a cabo en territorio argentino luego de no soportar más una dolencia de rodilla que lo venía afectado desde la primera jornada, en la que se cayó.

Así lo informó su escuadra mediante un escueto comunicado compartido en sus redes sociales:

El zipaquireño le dio fin a su primera competencia en la temporada 2023 a pesar de que marchaba cuarto en la clasificación general, encabezada por el también colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

Además, quedó en duda su participación en el Campeonato Nacional de Ruta del próximo domingo 5 de febrero en Bucaramanga, Santander, evento para el que estaba confirmado.

Bernal venía de hacer un importante esfuerzo un día antes, cuando fue cuarto en la etapa reina de San Juan, fracción que terminó en un alto de primera categoría con una extensión de 18 kilómetros.

Acá, el comunicado del Ineos sobre el retiro de su capo:

Egan Bernal has reluctantly withdrawn from the Vuelta a San Juan due to pain in his left knee sustained in the crash he was involved in on stage one of the race #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/knwNaFzErn

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 28, 2023