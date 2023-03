Egan Bernal fue confirmado como jefe de filas para la popular ‘semana catalana’, segunda competencia más importante en suelo ibérico, detrás de la Vuelta a España.

(Vea también: Tour de Francia tendrá cambio por fuerza mayor y le dirá adiós a emblemática ruta)

De esta manera, el zipaquireño regresa al ‘WorldTour’ y lo hace por lo alto, ya que su primera aparición del año fue en la Vuelta a San Juan, Argentina, de la que se debió retirar por un dolor de rodilla producido por una caída.

Y aunque su recuperación se extendió por más de 2 meses, el ‘escarabajo’ empieza de esta manera su calendario europeo con miras al Tour de Francia, gran objetivo de su temporada.

El resto de la nómina del Ineos estará compuesta por el galés Geraint Thomas, los ingleses Ethan Hayter y Ben Tulett, el español Jonathan Castroviejo, el australiano Lucas Plapp, el italiano Salvatore Puccio.

Otros colombianos que aparecen preinscritos son: Harold Tejada, del Astana, así como Rigoberto Urán y Esteban Chaves, ambos del Education First.

La Vuelta a Cataluña ha sido ganada 5 veces por pedalistas ‘cafeteros’, siendo Sergio Andrés Higuita el actual campeón (2022), mientras que antes la conquistaron: Miguel Ángel ‘Supermán’ López (2019), Nairo Quintana (2016), Hernán Buenahora (1998) y Álvaro Mejía (1993).

Lee También

Acá, el anuncio oficial:

We're excited to be back racing @VoltaCatalunya next week 👊

Here's our lineup for #VoltaCatalunya102 👇 pic.twitter.com/Vnh6uRTPAd

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 14, 2023