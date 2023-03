Este lunes se dio inicio a la edición 102 de la Vuelta a Cataluña con la primera etapa disputada sobre un recorrido de 164,6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, en España.

(Vea también: Egan Bernal, ‘Rigo’ y la pesada nómina de colombianos para Vuelta a Cataluña 2023)

El pedalista esloveno Primoz Roglic se impuso en el embalaje final al cruzar la meta por delante del belga Remco Evenepoel (su principal rival por el título) y del neerlandés Ide Schelling, segundo y tercero, respectivamente.

🏁 Viu de nou l'últim Km d'etapa d'avui a @Guixols!

🏁 Relive the last Km of Stage 1 with @rogla victory! @JumboVismaRoad #VoltaCatalunya102 pic.twitter.com/912dIckHto

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 20, 2023