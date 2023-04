El pasado 23 de abril en el estadio Sierra Nevada hubo el empate 1-1 entre Unión Magdalena y Millonarios, con desarrollo favorable para los locales y una reacción oportuna de los bogotanos. Y a pesar del complicado calendario que se les viene en las próximas semanas, los jugadores ‘embajadores’ tuvieron una mañana de playa en Santa Marta.

Debido a que no es una época de vacaciones y tampoco de mucho turismo en la zona, no hubo muchos testigos del ‘desorden’ y buen momento que vivieron los dirigidos por Alberto Gamero el lunes 24 de abril. Pero aparte de quienes pudieron registrar su presencia, las mismas redes sociales oficiales del club mostraron que la pasaron muy bien en la arena, en el agua y sin olvidar algunos trabajos con balón.

(Vea también: A Cataño lo volvieron a bajar por detrás, nuevamente dio con todo y clavó golazo)

Eso sí, todo en medio de la tranquilidad de buscar el descanso y la calma, ya que en tres días tendrán que enfrentar al América de Cali en el Estadio El Campín, empezando así una seguidilla de partidos que los tendrá jugando cinco encuentros en once días.

Así disfrutaron los jugadores de Millonarios en la playa de Santa Marta

A pesar de que no fue el mejor partido de Millonarios en el último tiempo, dando mayor protagonismo y oportunidades de gol al Unión Magdalena, esta jornada se dio con la tranquilidad de estar arriba en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 1-2023 y siendo líderes del Grupo F de la Copa Sudamericana 2023, después de bailar al Peñarol de Alfredo Arias.

En las imágenes se ve que los jugadores llegaron a la playa con la indumentaria del equipo y hasta con medias, algo que en la costa norte de Colombia se califica como algo típico de los cachacos. Pero parecía obligatorio, porque hasta los costeños tenían medias blancas y tenis para entrenar.

La #MagiaAzul en las playas de Santa Marta 👉🪄✨🌀☀️🌊🌴 pic.twitter.com/veeTacdcd2 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 24, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)





En un principio, hubo trabajo suave y de mantenimiento con balón, después llegó el momento del ‘desorden’ y de nadar. Poco a poco los dirigidos por Gamero disfrutaron del mar y empezaron los juegos habituales de cualquiera que disfruta de un viaje entre amigos.

Lo llamativo fue ver que Álvaro Montero, guajiro y acostumbrado a este ambiente, no se metió al agua con sus compañeros y se quedó sentado al borde de agua. Y no pasó inadvertido que Alberto Gamero no estuviera en las imágenes del agua, ya que estaba en su ciudad y horas atrás había hablado del sentido de pertenencia por la ciudad y por el mismo Unión Magdalena.