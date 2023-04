Alberto Gamero fue futbolista del Unión Magdalena, el equipo de su tierra, entre 1982 y 1987 y entre 1995 y 1997, y es uno de los referentes de la historia del elenco ‘bananero’, al que paradójicamente no ha dirigido luego de darle fin a su carrera deportiva.

Ahora, como entrenador, el popular ‘Sonero’ ha tenido paso por numerosos elencos, distintos al ‘Ciclón’, lo que da cuenta de cómo sus caminos tomaron rumbos opuestos, pues mientras el Unión ha pasado varias temporadas en la B, Gamero ha sido uno de los estrategas más destacados de la primera división.

Sin embargo, el DT samario no oculta su afecto por la escuadra que lo vio nacer como profesional y así lo hizo ver en la rueda de prensa posterior al 1-1 de Millonarios como visitante frente al Unión en la fecha 15 de la Liga Betplay.

Aunque su declaración estuvo acompañada de una fuerte cuenta de cobro cuando le consultaron por los 70 años que recientemente cumplió la escuadra del Magdalena, pues aprovechó para mostrar su malestar con el poco reconocimiento que dice tener por el propio club.

Alberto Gamero, “dolido” con Unión Magdalena por ser homenajeado

El técnico de Millonarios dijo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta ante la prensa local que estaba sentido por el olvido en el que se siente por parte del club.

“Son, 70 años del Unión y yo mande un video para acá, muy bonito. Pero tengo que decirlo, me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena”, apuntó en principio.

Luego, argumentó su postura: “Soy el segundo jugador con más partidos en el Unión Magdalena, con 321. El primero creo que es Aurelio Palacios. Entonces, me dolió”.

Sin embargo, aclaró que esa situación no riñe con el aprecio que le tiene a la institución que actualmente está en zona de descenso.

“Eso no me va a quitar el amor, el cariño y el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena, eso no me lo va a quitar nadie”, indicó.

Y cerró: “Repito, el Unión es de nosotros, de Santa Marta, el Unión es de nuestra tierra y lo voy a seguir queriendo hasta que esté vivo”.

En video, las palabras de Alberto Gamero (minuto 10:22):