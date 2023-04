En el 0-0 de Envigado vs. Nacional, partido en el que los hinchas se hicieron sentir otra vez, hubo varios futbolistas criticados y uno de ellos es el extranjero que llegó como el gran refuerzo del equipo, aunque no ha podido demostrar esas buenas condiciones por las que lo trajeron.

A Jader Gentil se le han visto más fotos en Instagram que buenos partido con la camiseta del verde. De hecho, gracias a sus redes sociales es que los aficionados han podido conocer un poco más de su vida personal y de su talento.

Además de su actividad deportiva, el brasileño comparte muchas fotos con su novia, Leticia Oyama, una joven que lo ha acompañado desde que él vive en Colombia.

En redes sociales, la mujer también ha compartido muchas fotos con la camiseta del verde y va muy seguido al estadio Atanasio Girardot, donde los hinchas protagonizaron desmanes hace unos días y al que no podrá ir por varias fechas.

Estas son algunas de las fotografías y videos que ha compartido la joven en sus redes sociales.

El futbolista de 19 años no ha tenido una buena temporada con el verde y en lo que va del 2023 ha disputado 12 partidos de Liga, dos de Copa Libertadores y uno de Superliga, pero nada que marca gol.

De esos 15 partidos, ha sido titular en 10 y con su presentación en Envigado las críticas no cesan. De hecho, cuando salió del campo, fue silbado por un sector de la afición del verde.

Por el momento, Jader Gentil no ha demostrado ser la gran figura que se esperó y, frente a esto, los aficionados empiezan preferir que usen a jugadores colombianos.

Estos son algunos de los comentarios que hacen sobre el futbolista.

No me deslumbra aún Jader Gentil. Tiene sus condiciones, pero todavía no gravita con determinación. Muy diferente la banda derecha de Nacional que es la más potente con Román, Candelo y los movimientos de Dorlan Pabón hacia ese lado.

El peor extremo que he visto en Nacional se llama Jader Gentil, no hace ni una, no desequilibra, no encara, NO HACE NADA.

— Montañez💚 (@Montanez_F15) April 23, 2023