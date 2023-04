Colombia es un país amante del ciclismo por excelencia, incluso más que el fútbol, que para muchos es considerado el deporte nacional. Diariamente, en las carreteras y vías se ve a cientos de deportistas usando sus bicicletas para cumplir sus objetivos y detrás de ellos en muchas ocasiones hay grandes historias de vida que se convierten en inspiración para muchos.

Es el caso de Jimmy Ortiz, un ciclista que no es profesional y que solamente por afición y amor al deporte de las bielas decidió aventurarse a un reto que no había logrado nadie en Colombia: coronar los tres puertos míticos del país, que son El Crucero, Alto de Letras y el Alto de La Línea.

La locura de este deportista empezó en el municipio de Aguazul, Casanare, desde donde emprendió un recorrido total de 55 horas, de las cuales 37 duró encima de su bicicleta, tan solo 4 las destinó para dormir en casi 3 días y el resto para hacer paradas a comer, escampar de la lluvia y abastecerse de alimentos y otros productos.

Ortiz cruzó tres puertos de suma dificultad, pasando por departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Caldas. De hecho, dos de ellos son los considerados más largos de Colombia y lo más increíble es que nadie en el país había logrado lo que él consiguió, que es coronar estos sitios míticos en una sola etapa.

Récord que impuso ciclista amateur en Colombia

Crucero 92 kilómetros a 3.460 msnm

Letras 80 kilómetros a 3.157 msnm

La línea 23 kilómetros a 3.285 msnm

Ortiz habló con Pulzo sobre su hazaña y explicó qué fue lo que lo llevó a ponerse semejante meta: “Todo inició por un amigo que unió El Crucero con Letras en una sola etapa. Entonces a reto personal quise unirle La Línea a ese reto, que son más de 200 kilómetros. Llevo casi año y medio practicando el ultrafondo. Estoy muy contento, sabía a lo que me iba a exponer y sé que para muchos es inspiración, ese era mi objetivo que la gente quiera hacer deporte. He recibido muchas felicitaciones”.

Además, confesó si en algún momento llegó a pensar en abortar la misión, por lo compleja que era: “Los últimos cinco kilómetros de La Línea, vi mal y decía 500 metros, por lo que mi mente pensó que faltaba poco y realmente no era así. Cuando me di cuenta casi me da la pálida y me enfoqué mentalmente para rematar ese puerto. Ahí pensé en tirar la toalla, fue muy duro”.

También, el ciclista amateur dio detalles de lo que consumió en toda su travesía: “Siempre comí normal, en la bicicleta trato de mantener compotas. Además, tomo suelo hidratante que venden en las droguerías y también bocadillo, galletas y banano. No consumí geles para energía, mi cuerpo no los asimila. Soy de aguapanela y queso”.

Finalmente, el ciclista se animó a aconsejar a los otros deportistas que se animen a hacer este tipo de retos: “Mucha fortaleza en la mente y entrenar juicioso, yo entreno 500 kilómetros semanales. El que le gusta esto se anima mucho a seguir pedaleando. La clave es no limitarse y el cuerpo es capaz de hacer lo que se le ordena”.