La grata actuación que realiza Egan Bernal en el Critérium del Dauphiné tal vez le haya dejado un serio interrogante a la formación Ineos Grenadiers: ¿Es conveniente incluirlo en la nómina final que competirá en el venidero Tour de Francia?

En 2020, de cara a la prestigiosa carrera, considerada la más importante del ciclismo mundial, el cuadro británico prefirió no improvisar con Chris Froome, al dejarlo por fuera de la lista de corredores que tomaron la partida en la prueba en la que ya había sido cuatro veces campeón.

En ese momento, el inglés no encontraba su mejor versión luego de sufrir graves lesiones en 2019, entre ellas fractura de fémur y codos derechos y varias costillas.

Pero Egan, vencedor del Tour en 2019 y quien a comienzos de 2022 estuvo a punto de perder la vida al sufrir fractura de una vértebra, del fémur de la pierna derecha, de la rótula, una perforación de pulmón y un traumatismo craneal, muestra, a diferencia de Froome, una recuperación en tiempo récord. Además, tanto su forma física como competitiva son asombrosas.

En el Dauphiné resistió el fuerte ritmo impuesto por los favoritos al título, entre ellos el ganador, el danés Jonas Vingegaard (ganó el Tour en 2022), e incluso probó sensaciones al atacarlos desde lejos.

Y antes de esa competencia, el cundinamarqués, de 26 años de edad, fue octavo en el Tour de Romandía y en la Vuelta a Hungría.

Previo al Dauphiné, y en charla con la AFP, Steve Cummings, director deportivo del Ineos, señaló que el colombiano está aún en el camino de regreso. “Es casi un milagro de ver la manera en la que se ha reconstruido como corredor. No sé cuánto le separa de su mejor nivel, pero si alguien es capaz de recuperarlo, es él”.

Luis Fernando Saldarriaga, especialista en ciclismo y quien dirigió a deportistas como Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Higuita, dice que Bernal, en su vuelta al pelotón mundial, ha hecho un camino realmente bueno.

En ese proceso resalta las funciones que ha desempeñado: ser gregario, tirar del grupo, bajar a coger caramañolas, volver a subir al lote principal, ser lanzador, tratar de estar adelante con los mejores y tener confrontaciones con otros rivales para ayudarle a ganar a algún compañero.

“Para mí creo que ya tiene los números para poder estar en el Tour de Francia, pero no como jefe de filas. Siento que su proceso de recuperación está terminando, pero también que aún le falta estar junto a los grandes como Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard. Puede ayudar a otros compañeros y desequilibrar la carrera”, comentó Saldarriaga, al hablar del factor que pondría en duda su participación en el exigente Tour: no haber tomado la partida en dos años en una carrera de tres semanas.

“Si al Tour va con el compromiso de adaptarse y volver a sentir lo que es una competencia de 21 días, sería extraordinario, de lo contrario pienso que la Vuelta a España sería una buena alternativa para él”.

Julio Roberto Gómez, dirigente deportivo, manifiesta que lo fundamental con Bernal es que se respete su proceso de retorno a la alta competencia después de los obstáculos que ha superado. Recuerda que es un milagro que esté vivo, que tenga movilidad y por último que pueda competir, ya que las tres estuvieron en riesgo.

“Pienso que lo que haga es ganancia, y que dentro de su plan no hay que acelerar nada. Si va el Tour para mirar cómo se siente, cómo afrontaría una carrera de tres semanas, sería estupendo. Lo que no tiene sentido es que todos nos ilusionemos creyendo que lo tiene que ganar; al contrario, con que lo termine y le sirva de elementos a todo el equipo de trabajo del Ineos con miras a la Vuelta a España o temporada siguiente ya es un logro”.

Mientras que Bernal, en pleno Dauphiné, declaró: “Estoy sorprendido por haber estado con los de arriba. Puede que me haya faltado un poco de confianza porque me sentí bien, pero cuando empezaron los ataques me dio un poco de miedo responder. No esperaba estar al frente, así que… creo que todo es nuevo para mí. Estoy contento con mi desempeño hasta ahora”.

“Decir si voy a estar o no en el Tour sería una mentira. Es una carrera en la que todos quieren estar, pero también no es la carrera ideal para competir si no estás al 100% y si no estás seguro de poder estar en el ‘top’”, expresó.

Martínez, el mejor colombiano en el Dauphiné

Daniel Felipe Martínez, compañero de Egan en el Ineos, escaló este sábado a la sexta posición del Critérium du Dauphiné, de alta montaña, con 147,9 km entre Porte-de-Savoie› y Col de la Croix de Fer, donde se impuso el danés Jonas Vingegaard (Jumbo), líder. Martínez arribó noveno, a 1.10. El cundinamarqués pierde 3.27 con el danés. Esteban Chaves (EF) se ubica 11°, a 4.31; y Egan, 14°, a 4.43. Este domingo, 152,8 km entre Le Pont-de-Claix›La Bastille y Grenoble Alpes Métropole.