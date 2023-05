Este miércoles se conoció la nómina del Ineos Grenadiers que asistirá a la edición 75 del Critérium du Dauphiné, competencia que servirá para que los favoritos al título del Tour de Francia se vean las caras previamente.

Dentro de los 7 corredores aparecieron los nombres de Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, quienes probablemente estarán entre los inscritos a la segunda gran vuelta de la temporada.

It's nearly time to go racing again… ⌛️

Your Grenadiers to take on the @dauphine 👊 pic.twitter.com/UkXKsgBvsD

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 31, 2023