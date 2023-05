Este lunes, el pedalista colombiano terminó como uno de los protagonistas de la primera etapa de la competencia, ya que fue uno de los implicados en la caída masiva que marcó la fracción.

Pese a las notables heridas que tenía en su cuerpo, todo parece indicar que la situación quedó solo en un susto. Así lo confirmó el equipo Ineos Grenadiers, que dio a conocer que el zipaquireño finalmente sí podrá tomar la salida de la segunda etapa este jueves.

De acuerdo con la información de la escuadra británica, el ‘escarabajo’ sólo tiene contusiones y magulladuras, las cuales no le impiden mantenerse en carrera.

Crash Update: Unfortunately @Eganbernal and @LucasPlapp were involved in a crash on stage one of #TourDeHongrie. Egan sustained road rash and bruising but has been cleared to start tomorrow’s stage. Luke is showing signs of mild concussion, and will not start tomorrow (1/2) pic.twitter.com/UPZMQsUk6L

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 10, 2023