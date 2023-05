En la mañana del 10 de mayo, en la primera etapa del Tour de Hungría 2023, se vio la fuerte caída de Egan Bernal y las consecuencias de lo ocurrido en medio del pelotón. El corredor del INEOS Grenadiers, en donde tiene un muy buen salario, fue uno de los más afectados, a pesar de que fueron varios competidores que terminaron en el piso en la parte definitiva del trazado de 168 kilómetros.

En las imágenes de la transmisión se ve el embalaje con muchos competidores, pero apenas intentaban organizarse, se presentó el incidente que llevó y el nacido en Zipaquirá terminó con golpes en su cuerpo y grandes raspones en brazos y piernas. Esto ocurre a pocos días de una de sus mejores actuaciones en lo que va del año.

Aunque el incidente ocurrió en la parte derecha de la carretera, fue tal el efecto que a lo ancho del pelotón terminaron varios estrellándose contra el asfalto.

La señal de televisión mostraba la parte frontal del grupo de competidores y se alcanza a ver que hubo un incidente, de inmediato pasan a la toma aérea y se percibe la magnitud del accidente, en el que Bernal terminó en el piso. Pasaron varios minutos para que se volviera a levantar y, con mucho esfuerzo y evidente dolor, el pedalista de 26 años logró cruzar la meta.

En las imágenes que han circulado por redes sociales se ven las heridas que quedaron en el cuerpo de Egan y también hubo preocupación por su estado. Teniendo en cuenta los antecedentes recientes, que no han dejado que vuelva a figurar a nivel internacional, como lo hacía antes del accidente sufrido en carreteras de Cundinamarca, iniciando el año 2022.

En una publicación del equipo INEOS Grenadiers dan un parte alentador de lo ocurrido con los corredores de su escuadra más afectados por el incidente: “Es un final difícil para el día inaugural en el Tour de Hungría con Egan Bernal y Lucas Plapp, atrapados en un gran choque antes del último kilómetro”.

Se anuncia que en las próximas horas darán mayores novedades, después de evaluar Bernal ya habiendo cruzado la meta:

It's a tough finish to the opening day at #TourDeHongrie, with both @Eganbernal and @LucasPlapp caught up in a large crash heading into the final kilometre.

We'll have a full update to follow, with Egan now happily across the line. pic.twitter.com/rUNzfR1v33

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 10, 2023