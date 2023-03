Este sábado 25 de marzo se lleva a cabo la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña entre Martorell y Molins de Rei, la cual tuvo como protagonista a Egan Bernal por una caída que sufrió y lo obligó a abandonar la competencia.

Según informaron los organizadores del evento internacional, el pedalista colombiano dejó la competencia por prevención, luego del accidente en el que también se habrían visto involucrados otros tres deportistas.

😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 després de patir una caiguda. Molta força Egan!

😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 después de sufrir una caída. Mucha fuerza Egan!💪

😥 @Eganbernal (@INEOSGrenadiers) forced to abandon after a crash. Get Well soon Egan!💪 pic.twitter.com/1jwGIvWdpf

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 25, 2023