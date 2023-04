En un recorrido de 161 kilómetros entre Sion y Thyon 2000 se llevó a cabo la etapa reina del Tour de Romandía, una jornada que dejó como vencedor y nuevo líder al capo del UAE Team, Adam Yates.

(Ver también: El sueldazo que gana Egan Bernal: está en top 5 de ciclistas mejor pagados del mundo)

La jornada estuvo marcada por el frío, los paisajes de nieve y los ascensos pronunciados, que le permitieron a Yates atacar a pocos kilómetros de la meta y dejando en el camino a Juan Ayuso, quien no aguantó el ritmo, se quedó a 8 kilómetros de la meta y perdió el liderato.

Aunque el francés Thibaut Pinot se le acercó en los últimos metros, no alcanzó al pedalista del equipo asiático que fue quien terminó levantando los brazos en la línea de meta.

La buena noticia por parte de los colombianos fue el gran nivel que mostró el ciclista nacional Egan Bernal, del Ineos, ya que se mantuvo siempre al frente y resistió los constantes ataques de sus rivales, cruzando la meta en la octava posición y entrando a los primeros diez de la clasificación general.

Esta ha sido, hasta ahora, la mejor carrera que ha tenido Egan desde la recuperación de su accidente, ya que en la primera etapa ayudó a lanzar a su compañero para que ganara en el embalaje y ahora se metió entre los diez mejores de la competencia.

That’s a top ride from @Eganbernal to take eighth place at #TDR2023 on the queen stage. He battled hard on this epic climb and he’s up to ninth overall.@jcastroviejo finished 17th today and sits 12th on GC. pic.twitter.com/FJxGAxEDEr

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 29, 2023