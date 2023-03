Egan Bernal solo duró una semana adelantando trabajos de recuperación, lo que da a entender que sus dolencias eran superficiales, ya que este viernes 31 de marzo de 2023 fue anunciado por la escuadra Ineos Grenadiers como jefe de filas para la Vuelta al País Vasco, que irá del 3 al 8 de abril de 2023.

(Vea también: Nairo dice que no hizo trampa y pide a equipos que no lo pinchen por su sanción)

El zipaquireño hará su tercer intento por completar una carrera en la presente temporada, ya que en enero, en su primera aparición, en la Vuelta a San Juan, Argentina, también debió abandonar por una caída que le afectó una rodilla.

Sin embargo, al parecer ya está en condiciones de volver y de seguirse preparando para el Tour de Francia, su gran objetivo del año y para el que necesita llegar en óptimo nivel competitivo.

Lee También

El pedalista de 26 años de edad estará acompañado en su escuadra por los también ‘escarabajos’ Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera.

El resto de la nómina del Ineos Se completará con los locales Jonathan Castroviejo y Ómar Fraile, el inglés Ethan Hayter y el australiano Lucas Plapp,

Otros colombianos preinscritos son Sergio Andrés Higuita (Bora), Rigoberto Urán (Education First), Esteban Chaves (Education First) y Andrés Camilo Ardila (Burgos BH).

Entre tanto, en el lote internacional se destacan figuras de la talla del danés Jonas Vingegaard (Jumbo), el británico Simon Yates (Jayco), los españoles Míkel Landa (Movistar) y Enric Mas (Movistar), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF) y el francés David Gaudu (Grupama).

Acá, el anuncio del Ineos:

Epic crowds, amazing roads.

That sounds like #Itzulia2023 to us 👌

See you next week! 🔜 pic.twitter.com/3o4bUpAppp

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 31, 2023