El colombiano Egan Bernal, que por primera vez desde su accidente el año pasado es jefe de filas en una carrera con su equipo Ineos, cumplió una grata presentación este sábado en la etapa reina del Tour de Romandía, de 161,6 kilómetros entre Sion y Thyon 2000, donde se impuso el británico Adam Yates (UAE), quien de paso se convirtió en líder de la competencia suiza.

That's a top ride from @Eganbernal to take eighth place at #TDR2023 on the queen stage. He battled hard on this epic climb and he's up to ninth overall.@jcastroviejo finished 17th today and sits 12th on GC. pic.twitter.com/FJxGAxEDEr

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 29, 2023