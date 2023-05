La lluvia y la imprudencia del dueño del animal hicieron de las suyas en la etapa 5 del Giro de Italia, en la que hubo una caída que preocupó al Soudal Quick-Step.

Cuando la jornada apenas estaba comenzando, Remco Evenepoel se fue al piso. Una buena noticia es que no cayó en la mitad de la vía, sino que lo hizo en un costado.

Inicialmente no se conocieron imágenes de su caída, pero se reportó que esta había sido provocada por un perro que estaba suelto en la zona. Cuando las cámaras lo enfocaron, él ya estaba en el piso y tardaba en reincorporarse. Así lo grabaron.

Posteriormente, una cámara aérea sí mostró cómo fue que este animal suelto hizo estragos en la ruta que llevaba Remco Evenepoel.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱

