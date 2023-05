El ciclista oriundo de Urrao es uno de los cuatro colombianos que están representando al país en la primera gran vuelta de la temporada, la cual fue ganada por Nairo Quintana en 2014 y Egan Bernal en 2021.

(Vea también: 🔴 Giro de Italia EN VIVO: minuto a minuto de la contrarreloj y cómo van los colombianos)

Aunque no va como el único líder del EF Pro Cycling, el pedalista de 36 años buscará hacer una buena presentación en la competencia y tratará de meterse dentro de los primeros lugares de la clasificación general.

Este sábado, Urán hizo su regreso oficial al Giro de Italia después de siete años e inició de buena manera en la contrarreloj individual del día al registrar un tiempo de 22 minutos y 53 segundos.

Así fue la llegada de ‘Rigo’:

¡Llegó Rigo! El dos veces subcampeón del #Giro (2013 – 2014), Rigoberto Urán, finalizó la CRI con un tiempo de 22:53 ¿Crees que Rigo volverá al podio este año?#GiroDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/xK7z8ejIsG — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 6, 2023

Qué dijo Rigoberto Urán en el Giro de Italia

Minutos después de terminar su participación, el ‘Toro de Urrao’ hizo un balance de lo que fue su actuación y confesó el nerviosismo que siente cada vez que va a comenzar una nueva competencia.

“Yo la verdad no sé por qué me da miedo arrancar. Quiere decir que todavía me gusta mucho esta mari… Es buen arranque, cada día es importante, cada segundo cuenta, pero ya arrancamos y tengo buenas sensaciones”, dijo el ciclista.

Lee También

En ese momento, Ricardo Orrego, de Caracol Televisión, le preguntó por qué dijo sentir miedo después de tantos años de experiencia.

“Si no hay nervios, no hay amor. Entonces quiere decir que hay amor y eso es muy importante porque estamos escasos de amor”, explicó Urán a los medios.

Después de asegurar que “Italia es una chim…”, Urán volvió a ser consultado por Orrego, quien le preguntó sobre qué opinaba del tiempo que había conseguido. Lo que no esperaban los periodistas fue la respuesta que dio el pedalista.

“Ni pu… idea porque hay que esperar a los verdaderos capos a ver cuánto tiempo hacen ahorita”, contestó entre risas Urán, quien a su vez puso a reír a los comunicadores que llegaron a entrevistarlo.

Acá, las palabras de Rigoberto Urán: