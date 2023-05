Luego de la caída de Remco Evenepoel al inicio de la jornada, quien terminó en el piso porque un perro se metió en el camino y provocó un desbalance, hubo un final muy peligroso.

A falta de 6,6 kilómetros hubo una caída que partió el lote y afectó a Fernando Gaviria, quien quedó sin posibilidades de pelear en el embalaje final porque tocó el piso, pero sin heridas de gravedad.

🚴🇮🇹 | Oei, een valpartij in het peloton. Vlak voordat we weer compleet zijn. Gaan we tijdverschillen krijgen? #Giro ⁣ ⁣ 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/PeYuddHra2

Más adelante, faltando 2,2 kilómetros hubo otra caída que dejó sin bicicleta a Remco Evenepoel, aunque alcanzó a entrar en la regla de los tres kilómetros que le permite llegar con el mismo tiempo del lote.

"More drama of the kind we don't want!" 🤯

Remco Evenepoel is 𝐃𝐎𝐖𝐍 for the second time today as a number of riders crash near the stage finish 💥💥

Luckily, no time will be lost as it is within the final 3km ⏱ pic.twitter.com/bSmUPtsnWC

