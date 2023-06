Lo que hace Egan Bernal en el ciclismo de alta competencia es para admirar. Si bien uno de sus mayores triunfos fue levantarse ante la adversidad luego de sufrir un grave accidente a comienzos de 2022 y tras el cual por poco pierde la vida, el deseo y valentía que muestra el campeón del Tour de Francia-2019 y el Giro de Italia-2021 en busca de más gratos resultados deportivos es increíble, sorprendente, para aplaudir.

Este jueves, en la quinta etapa de la edición 75 del Critérium du Dauphiné, la primera de montaña en la competencia francesa y que tuvo un recorrido de 191,1 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Salins-les-Bains, el cundinamarqués fue uno de los protagonistas del día.

A falta de unos 7,3 kilómetros para el final, Bernal atacó al grupo en el que marchaban los favoritos al título, dando muestras de que marcha bien en su recuperación y queriendo, tal vez, darle una señal a su equipo Ineos sobre su buen estado de forma de cara a la convocatoria para el Tour de Francia que comienza el primero de julio.

Finalmente el ganador fue el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vigente campeón del Tour y ahora líder en el Dauphiné.

🗣️"Me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido"

Bernal arribó 11°, detrás de su compatriota Esteban Chaves (EF), a 31 segundos. Por su parte, el cundinamarqués Daniel Martínez, compañero de Egan, cruzó 26°, a 1.02 y es el mejor representante nacional en la competencia. Se ubica octavo, a 2.07. Chaves, por su parte, es 15°, a 3.01, y Bernal, 19°, a 3.06.

“Me sentí bien, tenía fuerza, me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía muy bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido y tal vez explotar. Pero me voy con buenas sensaciones”, comentó Egan al final de la fracción.