El Tour de Francia 2023 llegó al final pasado el mediodía del domingo 23 de julio, minutos después empezaron a leerse y escucharse las críticas para los ciclistas colombianos y latinoamericanos por el bajo rendimiento que tuvieron. Y reflejo de la división de opiniones que hay en este tema fue el debate entre los panelistas de ESPN Latinoamérica.

Después de analizar el título de Jonas Vingegaard y lo implicó haber superado a Tadej Pogacar, el narrador Mario Sábato propuso este punto de debate para que el periodista Óscar Restrepo y los exciclistas Laura Lozano y Víctor Hugo Peña dieran sus calificaciones de los latinoamericanos en la carrera: Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz, Andrey Amador, Esteban Chaves, Rigoberto Urán (EF EasyPost) y Harold Tejada (Astana-Qazaqstan).

Calificaciones de los latinoamericanos en el Tour de Francia 2023

Laura Lozano empezó diciendo que a algunos ciclistas “les quedó faltando” si se tienen en cuenta los resultados del pasado, mientras que Peña empezó a defender al gremio de los ciclistas y dijo: “Ninguno de los nuestros venía con el objetivo de hacer top 10 o top 5”.

En ese momento intervino Sábato y cuestionó ese concepto del exciclista y ahora enviado en Europa a las principales competencias de este deporte: “¿Cómo que no? Richard Carapaz, Daniel Felipe Martínez”. Esos mismos nombres los dio Restrepo como llamados a buscar triunfos y pelear arriba.

Pero como la pregunta había sido para Peña y lo interrumpieron Sábato y Restrepo, el enviado a Francia empezó a picarse:

“Perdón ‘profe’, me dejan hablar o cómo hacemos para poder decir las cosas”.

Los compañeros lo tomaron como algo de broma e incluso hicieron comentarios para bajar el tono, empezando por el mismo profesor Óscar Restrepo, afirmando que era el campeón de los pronósticos en este Tour: “Dale, Víctor, no te enojes, tranquilo… El campeón tiene derecho a reclamar, pero tampoco a regañar. Dale Víctor, campeón”.

Peña explicó que se refería a los 3 periodistas que terminaron la carrera (Tejada, Bernal y Urán), ya que iban como coequiperos y con algunas dificultades físicas y médicas que todos conocían. “No los vamos a disculpar”, dijo cuando explicó que en los casos de Martínez y Carapaz sí había más esperanzas de un buen Tour.

Eso sí, Víctor Hugo Peña no quiso ser duro y calificó por lo alto el rendimiento de todos los latinoamericanos, especialmente los colombianos:

“Fue un año en el que las cosas no salieron bien, pero en ningún caso puedo decir que fue decepcionante o frustrante… Yo les pongo un 7”.

Por esta calificación, Sábato se rio y Restrepo no solo cuestionó a Víctor Hugo, también dio su dura opinión: “Generoso… Le pondría de 2 a 3, no creo que sea para más. Me excusan la crudeza, pero no puede haber términos medios, uno gana o pierde el curso y perdimos el curso”.

¿Cómo calificarías la actuación de los colombianos en el #TDF2023? ¡Esto dicen nuestros especialistas? 🧐👀#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/jLeYvBfi0N — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 23, 2023

Lozano dio mucho mérito a los que terminaron la carrera, pero también puso 3 de calificación general. Mientras que Sábato le dio 4, pero dijo que alguno pudo haber aprobado el examen, a lo que ‘el profe’ volvió a contestar con vehemencia:

“No, no, Mario. ¿Quién aprobó? De pronto, Tejada y Egan por terminar, pero los demás perdieron el curso”.

Mario Sábato quiso defender su punto y dijo que todos lucharon por seguir en la carretera, lo que volvió a motivar una respuesta de Restrepo con ironía: “Ahhh, bueno. Entonces, demos un premio y calificación al esfuerzo, no al resultado, porque estamos calificando el resultado”. Laura Lozano dijo que el resultado siempre va de la mano del esfuerzo y Sábato apoyó esa premisa.

Cruce de Víctor Hugo Peña y Óscar Restrepo por los latinos en el Tour

La conversación se puso fuerte entre el exciclista y el analista, siendo el primero el que cuestionó las bajas calificaciones para los deportistas, afirmando que él también vivió las dificultades del ciclismo y ahora los vio golpeados, en persona, al final de cada etapa: “Perdóneme que yo le hable, ‘profe’, pero una cosa es decir: ‘¿Cómo estuvo?, ¿bien o mal?’. Pero ponernos a darle calificación… Ponerle calificación de 2 o 3, es muy fácil de nuestra parte”.

En ese punto, Mario Sábato hizo un comentario para sacar risas, pero dejando entender que si no se pueden calificar a los deportistas, tampoco deberían hacerlo con los niños en los colegios. Pero el narrador aclaró que no estaban diciendo que los ciclistas “son un desastre” en la transmisión de ESPN.

Y Víctor Hugo Peña ya tenía los ánimos arriba, por eso le dijo al narrador argentino que cambiara la forma de preguntar para no apuntar a los deportistas. Y cuando iba a seguir hablando Peña, interrumpió de nuevo Restrepo para sacar una lista de argumentos y estadísticas:

“Llevamos 67 etapas desde la última ganada por [Miguel Ángel] ‘Supermán’ López. Desde el año 2003 esta fue la única actuación sin un corredor en el top 20. Es un indicativo de que las cosas no van bien. Es lo que quiero que signifiques, no quiero que te comprometas, tú los respetas [a los ciclistas] y ellos te respetan a ti. Pero, como críticos, tenemos que decir que el resultado en números no significa nada…”.

Víctor Hugo Peña argumentó que la prensa y los aficionados no hacen nada para que los ciclistas de esta parte del mundo surjan y se destaquen. Óscar Restrepo Pérez le dijo que era responsabilidad de las federaciones de ciclismo y directivos latinoamericanos, eso molestó al exciclista y fue interrumpido por el analista y se volvió a molestar:

“Perdóneme, yo lo dejé hablar, ‘profe’. Ellos tienen mucho que ver en la formación y las carreras del futuro, pero no en armar un equipo de ciclismo con todas la tecnología para estar acá [en Europa]. Mi llamado a los empresarios de esta parte del mundo es a que se pongan la mano en el corazón”.

Restrepo subió el tono de voz y dijo con vehemencia, para imponer su opinión y le pidió a Peña que hablara sobre eso: “Hay que reconstruir para que haya futuro y ya no hay futuro. No hay futuro con ‘Rigo’, tiene 37 años, ya va de salida, digámoslo… No podemos decir que ‘Rigo’ y Chaves son futuro”.

Ante esto, Víctor Hugo Peña se sintió atacado y dijo con el mismo tono de los anteriores reclamos para que lo dejaran hablar sin interrupciones:

“Bueno, ‘profe’, toca que usted hable solo y nosotros escuchamos…”.

La discusión siguió y no llegaron a un acuerdo sobre los puntajes de los ciclistas y los responsables del bajo rendimiento en el Tour de Francia 2023. Pero el debate quedó abierto, algunos considerarán que hubo fracaso y otros pensarán que fue normal lo de los ciclistas colombianos.