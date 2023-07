Rigoberto Urán llegó al Tour de Francia con la esperanza de tener buena participación en el Tour de Francia 2023, a pesar de no ser el capo del EF Easy Post. Sin embargo, ha quedado muy atrás en la clasificación general y al final del penúltimo día se ubicó en la casilla 71 de los corredores que aún siguen en carrera.

Justamente, en la etapa 20 se le vio con ganas de dar el golpe y en uno de los primeros puertos de montaña hizo parte de una escapada que fue controlada por el pelotón de los favoritos. Pero con el pasar de los kilómetros, ‘Rigo’ se fue quedando y cruzó la meta en la posición 50, a 12 minutos del ganador Tadej Pogacar (UAE Emirates) y del virtual campeón de la carrera, Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Pues con su habitual desparpajo y estilo, en la entrevista que dio al final del recorrido se desahogó y habló de por qué no pudo mantener el ritmo, además de la dificultad de esta edición de la ronda gala.

Rigoberto Urán habló de su rendimiento en el Tour de Francia 2023

Sobre el intento de fuga y del resultado final, lejos de lo que se esperaba en la etapa 20, el ciclista de Urrao dijo: “Yo les dije, hay que intentarlo cada día, pero hijuep… tiestazo nos dieron hoy”. Como no se mostró en su mejor estado, le preguntaron a Rigoberto si no le permitieron recuperarse en esta etapa y sacó todo su repertorio para responder:

“No me dejaron, güe…, estos malp… no dejan aliviar a nadie, gue…”.

El colombiano hizo un balance de lo que fue el penúltimo día de carrera, en el que estaban en juego muchos aspectos como el título de la montaña, las posiciones en el podio y la misma general. También dejó un mensaje sobre sus ganas y voluntad de seguir dando todo, a pesar de las condiciones y de los rivales.

“Había muchos intereses, pero siempre he dicho que desde que estoy acá, trato de dar lo mejor. Estas son las fuerzas que hay y siempre les he dicho: Lo importante es siempre intentarlo, muchachos, si fallamos no pasa nada. Quedamos tranquilos porque lo intentamos”, manifestó.

Finalmente, para no dejar de lado el estilo de siempre, Rigoberto Urán no respondió si este es el Tour de Francia más complicado de su carrera, pero aceptó que no estuvo bien en la competencia:

“No me acuerdo, si lo pensamos en este año, creo que sí ha sido la carrera más difícil. No me encontré, nunca me encontré bien güe…, ni durmiendo siquiera”.

No se debe olvidar que en las 9 participaciones previas en la carrera más importante por las vías de Francia el pedalista había sido subcampeón (2017) y en otras 3 ediciones había sido top 10 (2019, 2020 y 2021). Por eso, esta edición, llegando por debajo de los 50 primeros, se convierte en su peor registro desde aquel puesto 52 en el debut que se dio en 2009.