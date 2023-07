Rigoberto Urán, a sus 36 años, en la edición 2023 del Tour de Francia llegó a su décima participación. Y aunque muchos esperan que sea protagonista con el EF-EasyPost en la carrera, él respondió de forma curiosa para los que piensan que está de descanso.

‘Rigo’ no iba a ser capo de su escuadra, ya que el ecuatoriano Richard Carapaz era el que comandaba a su grupo, pero la caída en la primera etapa lo dejó por fuera. Así que el colombiano empezó a asumir ese peso, teniendo en cuenta que en 4 de sus anteriores 5 participaciones en la ronda francesa ha terminado en el top 10.

Obviamente, los fieles escuderos del nacido en Urrao (Antioquia) lo quisieran ver arriba y no perdiendo más de una hora comparando con los líderes actuales: Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

En una corta entrevista que le hizo Víctor Hugo peña, exciclista colombiano y enviado especial de ESPN Latinoamérica a la carrera francesa, Urán fue interrogado porque en esta edición del Tour se han roto récords como el de la etapa más vista y los últimos 20 kilómetros más rápidos de toda la historia.

Y la respuesta, como siempre, tuvo un par de groserías y su habitual actitud para aclarar que la presión está siempre en el pelotón:

“Así dicen que uno viene aquí a descansar güe… ¿Cuál descansar? Aquí me tienen de las güe… a mí también, en estos días. No me han podido bajar récord”.