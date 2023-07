Bernal llegó a la última subida integrando un grupo secundario, ya que en la punta de carrera el mano a mano estuvo a cargo de los 2 favoritos al título: el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, que se llevó la victoria luego de un feroz ataque.

Egan, por su parte, no alcanzó a mantener el ritmo de escalada de quienes lo rodeaban y se desfondó a falta de 3 kilómetros para la línea de meta. En consecuencia, debió terminar como pudo, con las pocas fuerzas que le quedaban.

Fue así como Egan Bernal arribó en la casilla 39, a 9:48 de Pogacar, resultado que le hizo perder 3 escaños en la clasificación general, en la que pasó del puesto 20 al 23, con un retraso de 12:43 con referencia a Vingegaard, el nuevo líder.

Colombianos en etapa 6 del Tour de Francia

1. Tadej Pogacar (SLVN-UAE): 3:54:27

39. Egan Bernal (COL-Ineos): a 9:48

50. Harold Tejada (COL-Astana): a 14:14

57. Esteban Chaves (COL-EF): a 23:22

76. Daniel F. Martínez (COL-Ineos): a 23:22

123. Rigoberto Urán (COL-EF): a 30:52

Pese al terreno cedido por el zipaquireño, es el ‘escarabajo’ más destacado de la ronda gala, donde el huilense Harold Tejada es el segundo mejor al ubicarse en el puesto 32, a 23:00.

Lo cierto es que el desempeño de Bernal es para reconocer si se tiene en cuenta que esta es su primera carrera de 3 semanas después del accidente que casi le quita la vida.

Además, el mismo ha dicho que su objetivo es culminar la carrera, estar la mayor cantidad de tiempo con el lote de los favoritos y no ceder tanto tiempo en las jornadas montañosas.

Incluso, se le ha visto trabajando para su escuadra, el Ineos Grenadiers, pues ha puestos paso para sus compañeros cuando estos lo han necesitado.

A gutsy ride from @Eganbernal has seen him battle his way back to the yellow jersey group. He's helping set the tempo 🤜🤛@tompidcock is also there alongside @_rccarlos and @jcastroviejo. @kwiato is still up in the break and we've arrived at the final climb. pic.twitter.com/kxZrRtLm8Z

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 6, 2023