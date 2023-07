La primera etapa de alta montaña de la ronda francesa estuvo llena de sorpresas, pues el esloveno Tadej Pogacar (campeón en 2020 y 2021), que se había mostrado como el más fuerte de la carrera, perdió tiempo importante con su principal rival, Jonas Vingegaard (vigente campeón).

(Vea también: Egan Bernal dio la cara y habló claro sobre sanción que le metieron en Tour de Francia)

El ganador del día fue el australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), quien además se convirtió en el nuevo líder de la competencia. La etapa tuvo un recorrido de 162,7 kilómetros disputados entre las localidades francesas de Pau y Laruns.

🏆 WHAT A STAGE! 🇦🇺 @JaiHindley takes the win and the Yellow Jersey in Laruns!

🏆 QUELLE ÉTAPE ! Victoire et @MaillotjauneLCL pour 🇦🇺 @JaiHindley à Laruns! #TDF2023 pic.twitter.com/L4xHjW1xtO

— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2023