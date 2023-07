El colombiano Rigoberto Urán es uno de los ciclistas que se encuentra en territorio francés adelantando su participación en el Tour, aunque esta vez no como líder de grupo sino como gregario, pues ya con 36 años las aspiraciones han cambiado y el deportista se esmera por pelear alguna que otra victoria en etapas.

(Vea también: Egan Bernal dio la cara y así les respondió a quienes lo atacaron por criticar a Petro)

Sin embargo, el objetivo de ‘Rigo’ no solo es deportivo, también es social, pues a lo largo de su carrera se ha destacado por ser un hombre carismático y muy querido por la gente, que lo ve como un ídolo al admirar no solo su talento sino su particular personalidad, pues se caracteriza por hablar con groserías, algo que despierta interés.

‘Rigo’ ha sido muy receptivo con los seguidores que están muy pendientes de él, tanto así que hasta tiene tiempo para ponerle atención a los que lo insultan. Así por lo menos ocurrió este lunes 3 de julio, en la previa de la tercera etapa, cuando un fan lo llamó “mari..” justo antes de tomar partida, todo con el fin de pedirle una foto. Todo quedó registrado en un video.

“Ya no respetan a los profesionales”, dijo el pedalista, que se tomó a bien este insulto, al darse cuenta de que era un seguidor fiel suyo. “Ya me llaman es con groserías”, dijo el deportista.

Lee También

Aunque está en plenitud de condiciones, el colombiano espera las pruebas vitales en la alta montaña y es consciente de que es una de sus últimas apariciones en el Tour de Francia, recalcando que sí le gustaría estar peleando más arriba en la general; sin embargo, su misión es otra, pues con 36 años las prioridades cambian.