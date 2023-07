Los últimos metros de la jornada 3 de la ronda francesa fueron muy tensos para los embaladores, pues esta terminaba en una curva y la posición en la que entrara cada corredor sería clave.

(Vea también: “Va a ganar”: ‘Goga’ se la juega con colombiano para el Tour de Francia; ni Egan ni ‘Rigo’)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se mostró como el más rápido y cruzó la meta en la primera posición, aunque su triunfo fue evaluado por los jueces de la carrera durante varios minutos por, al parecer, haber cerrado a un rival.

Acá, el video del final:

⏪ Relive a hectic final KM for the first sprint stage of the #TDF2023. Jasper Philipsen of @AlpecinDCK is triumphant.

⏪ Revivez le dernier km du premier sprint de ce #TDF2023, avec Jasper Philipsen, de la @AlpecinDCK qui lève les bras pic.twitter.com/vr9nCBIEeQ

— Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023