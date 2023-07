Este domingo, el corredor de 26 años terminó la segunda etapa de la ronda francesa nuevamente como el mejor colombiano de la competencia y escaló posiciones en la clasificación general.

(Vea también: [Video] Egan tuvo problema sin siquiera haber arrancado primera etapa del Tour de Francia)

Pese a que desde un principio aseguró que no estaba en su 100 %, durante los dos días de carrera se ha mostrado fuerte y ha llegado a meta con el grupo de algunos favoritos. De hecho, solo pierde 43 segundos con el líder del Tour de Francia, Adam Yates.

En entrevistas dadas a diferentes medios, Egan Bernal ha dicho que se siente tranquilo y feliz por volver a la carrera que más le gusta, donde comparte muy de cerca con seguidores de todo el mundo.

Así quedó en evidencia en un video compartido por el periodista Juan Sebastián Charry en su cuenta de Instagram este domingo, el cual fue grabado minutos después de que culminara la segunda etapa.

Allí, el comunicador se acercó al bus del Ineos y se encontró con un grupo de personas que estaba esperando poder ver a Bernal, quien estaba descansando dentro del vehículo. No obstante, se percató de que había una colombiana muy eufórica, quien portaba en sus manos un cartel para mostrarle al corredor.

“Acá la gente me dice que te haga un regalo. Egan me acaba de dar esto [le mostró una caramañola]… Se bajó de la bicicleta y me la dio. Egan, te amo ‘forever’, pero acá hay una coterránea tuya, entonces esto es un regalo para ti en nombre de Egan y del Ineos”, le dijo Charry a la seguidora.