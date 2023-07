El Tour de Francia 2023 llegó a su final el domingo 23 de julio, con el tradicional paseo del campeón, partiendo desde Saint-Quentin-en-Yvelines y llegando al histórico circuito de cierre en los Campos Elíseos de París. Con más de 7 minutos que le sacó Jonas Vingegaard, del equipo Jumbo Visma, a Tadej Pogacar, del UAE Emirates, confirmar el título era un trámite de 115,1 kilómetros.

Tenía que pasar algo extraordinario, inusual o inesperado en el día 21 de competencia, para que la general cambiara de lo que fue el final del día anterior. Pero todo fue normal y el danés Vingegaard se consagró con su segundo Tour, después de la victoria del 2022 en la que también se impuso a Pogacar, esa vez fue por menos de 3 minutos.

(Lea también: A puro madrazo, Rigoberto Urán dio dura declaración por no poder en el Tour: “Esos malp…”)

Por otro lado, la gloria de ganar la etapa final en ese contexto de las calles parisinas y meterse en la última foto de gloria de la ronda gala, daba para pensar que el remate de la carrera iba a traer emociones. Después de entrar en los últimos 50 kilómetros, dando las 8 vueltas al circuito de finalización, empezó a verse que muchos pedalistas querían la gloria.

Pero el que empezó a animar a los asistentes y televidentes fue el mismo Pogacar, que se fue en una escapada y lo siguió Nathan Van Hooydonck, compañero de equipo del campeón. Aunque el pelotón también siguió a los escapados y le metieron velocidad para dar espectáculo en los kilómetros finales.

🇸🇮 @TamauPogi attacks one final time on this #TDF2023! But @NVHooydonck does not let him go

🇸🇮 @TamauPogi attaque une dernière fois sur ce #TDF2023 ! Alors peut-être ? pic.twitter.com/oA9MOIilhh

— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023