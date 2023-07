En la etapa 15 del Tour de Francia 2023, Egan Bernal fue uno de los ciclistas afectados por la imprudencia de un fanático que provocó una caída masiva por querer tomarse una foto.

(Vea también: Esteban Chaves sufrió duro golpe en caída múltiple y tuvo que abandonar el Tour de Francia)

En las imágenes de la transmisión se puede ver el momento exacto en el que la persona viola el protocolo de seguridad e invade el carril para sacarse una ‘selfie’, sin darse cuenta que en el intento desestabilizó a un gregario del Jumbo Visma, quien se fue al suelo y, de pasó, causó el accidente del pelotón que estaba detrás del lote de fuga.

Lamentablemente, entre los pedalistas afectados se encontraba Egan Bernal, del Ineos, que quedó bajo las bicicletas, pero sin sufrir graves heridas.

Minutos después del golpe, el pedalista colombiano se levantó y continuó en la competencia, demostrando que en ritmo a la espera de alcanzar nuevamente su mejor nivel.

A big crash in the bunch there, with @Eganbernal amongst the riders who were brought down.

Happily he’s quickly back up and pacing his way back to the bunch.

If you are spectating at this amazing event, please give the riders room to race #TDF2023 pic.twitter.com/08pJrmmnCX

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 16, 2023