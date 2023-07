El español Carlos Rodríguez, del equipo Ineos y compañero de Egan Bernal, y quien es la gran sorpresa del Tour de Francia con su cuarto puesto en la general, exaltó que el colombiano es un ejemplo a seguir.

El ciclista andaluz del Ineos, de apenas 22 años de edad, lucha por el podio en su primera participación en la Grande Boucle.

(Vea también: “Difícil de comprobar”: Nairo Quintana y supuesto lío por el que equipos no lo contratan)

Para lograrlo contará con un gregario de lujo, el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour en 2019, quien ha afirmado que luchará para que Rodríguez esté entre los tres primeros en la llegada del Tour a París, el 23 de julio.

Superb climbing performances from @tompidcock and @_rccarlos sees them maintain strong GC positions as we head into the rest day.

Carlos remains fourth, with Tom up to seventh after the gruelling finale on Puy de Dôme 👊 #TDF2023 pic.twitter.com/IO1y66eT3e

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 9, 2023