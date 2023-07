Luego del impresionante accidente en el arranque de la etapa 14 del Tour de Francia, se conoció que el ciclista bogotano Estaban Chaves tuvo que abandonar la competencia como consecuencia de la caída que sufrió.

Según informaron en la transmisión oficial, el pedalista del EF Education-EasyPost presentó afectaciones en la espalda y hombro, las cuales lo obligaron a dejar la competencia minutos después de que esta se reanudara.

De hecho, a través de un corto comunicado en redes sociales, el EF Education confirmó la lesión de Esteban Chaves y lamentó su partida de la carrera.

Esteban Chaves was involved in the large crash in the opening kilometers of today’s Tour stage. He restarted the stage but has since abandoned. Our team doctor will examine him and tend to his injuries. Wishing you a speedy recovery, Chavito!

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 15, 2023