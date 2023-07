Fue un arranque difícil de la etapa 14 del Tour de Francia, ya que en los primeros kilómetros se presentó una caída múltiple en la que varios ciclistas quedaron en el suelo, incluso, algunos con graves heridas que los obligaron a abandonar la carrera.

(Vea también: “Va a ganar”: ‘Goga’ se la juega con colombiano para el Tour de Francia; ni Egan ni ‘Rigo’)

Tal y como informaron en la transmisión, cerca de 20 corredores quedaron afectados, entre ellos, dos pedalistas colombianos: Daniel Felipe Martínez y Esteban Chaves. La carrera fue neutralizada en su momento.

De hecho, Martínez, del Ineos Grenadiers, tuvo una herida en el pulgar de la mano derecha. Sin embargo, Chaves, corredor del Education-EasyPost, fue quien llevó la peor parte, pues se golpeó en la espalda y hombro, lo cual lo obligó a detenerse minutos después de que se reanudó la carrera.

More bad news… The Colombian champion, Esteban Chaves abandons the race after being involved in the earlier crash. Animo, Chavito! #TDF2023 pic.twitter.com/Gt4eXYQTnK

— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 15, 2023