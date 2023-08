La tercera y última gran competencia de ciclismo de 2023 será la Vuelta a España, una carrera de 3 semanas que se disputará del 26 de agosto al 17 de septiembre y ya varios equipos confirmaron su nómina para buscar vestirse de rojo y quedar en lo más alto del podio.

(Ver también: Egan Bernal recibió buena noticia del Ineos y los aficionados podrían verlo en España)

Uno de esos equipos es el Ineos, el cual confirmó al colombiano Egan Bernal como una de las piezas fuertes para llevar al líder, Geraint Thomas, lo más lejos posible y que así pueda tanto ganar etapas como quedar entre las primeras posiciones en la clasificación general.

De hecho, esta noticia sorprendió a muchos, ya que Egan sigue con su recuperación y había acabado de correr el Tour de Francia, pero sus números siguieron siendo muy positivos y por eso el cuerpo técnico decidió llevarlo a la última gran competencia de la temporada.

#LaVuelta23 is just around the corner! 🔜

Meet your Grenadiers for the Spanish Grand Tour 🇪🇸🤝 pic.twitter.com/z0hWu6C6eY

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 18, 2023