Egan Bernal apareció en la lista definitiva del su escuadra para la última carrera grande del año, certamen que tendrá como particularidad una fuerte dosis de montaña con 7 llegadas en alto.

Junto a él estarán defendiendo la camiseta del Ineos Grenadiers el galés Geraint Thomas, el italiano Filippo Ganna, el neerlandés Thymen Arensman, el alemán Kim Heiduk y los españoles Jonathan Castroviejo y Ómar Fraile.

🗣️ "This is a very strong group of riders who are ready to take on this race."

