Juan Pablo Montoya es uno de los deportistas con mayor reconocimiento en el país, pues muchos colombianos disfrutaron y se hicieron fanáticos de la Fórmula 1 gracias a sus hazañas y logros.

Y es que, sin lugar a dudas, el bogotano es el piloto más exitoso de la historia de la nación, por lo que es voz autorizada para entregar el ‘ranking’ de los mejores deportistas que ha tenido Colombia.

De hecho, en entrevista con Semana, Montoya comentó que poco le importan las palabras de sus detractores, puesto que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a todo tipo de comentarios por su forma de ser.

“Honestamente, no me importa. Mientras más humilde es la persona, más cariño me tiene. Aquí en Colombia es así, más abiertos, agradecidos. Me parecía buenísimo dejar el nombre de Colombia en alto, pero al fin y al cabo estaba haciendo mi carrera y a eso era a lo que iba “, dijo.

Juan Pablo Montoya y el ‘top’ 3 de deportistas colombianos

Montoya se atrevió a dar el ‘top’ 3 de los deportistas más importantes de Colombia y destacó la disciplina del ciclismo. El escalafón lo conforman él junto a Egan Bernal y Mariana Pajón.

“Por lo que yo he hecho, si me meto. Porque muy poquita gente ha hecho lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano. El ‘top’ 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica“, precisó.

El ‘ranking’ de Montoya fue centro de debate entre los ciudadanos, teniendo en cuenta que no nombró a ningún futbolista. No obstante, el piloto señaló que en otros deportes hay personas destacadas como Catherine Ibargüen, María Isabel Urrutia y James Rodríguez.