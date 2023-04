Este viernes, el piloto Sebastián Montoya Freydell —hijo del automovilista colombiano más importante de la historia— consiguió por primera vez en su corta carrera un podio en la Formula 3.

Con 17 años, el corredor de la escudería Hitech Pulse-Eight se quedó con el tercer puesto del sprint Gran Premio de Australia, el cual fue su tercera competencia en la categoría. Sin embargo, la descalificación del ganador, el argentino Franco Colapinto, le permitió escalar hasta la segunda plaza.

La prueba del sprint constaba de 20 vueltas y Montoya inició en el primer puesto. En la clasificación había quedado en la casilla 12, pero los doce primeros lugares fueron invertidos.

En un video compartido en las redes sociales de la Fórmula 3 quedó registrado el momento en el que Sebastián subió al podio ante la mirada de sus seres queridos y compañeros de equipo. No obstante, la mayor alegría la demostró su padre, quien es su mayor maestro en todo lo relacionado con su carrera deportiva.

Con una gran sonrisa, Juan Pablo aplaudió a su heredero y se mostró orgulloso de ver cómo los resultados se les están comenzando a dar a su hijo, a quien espera ver en la Fórmula Uno —máxima categoría del automovilismo mundial—.

And his father @jpmontoya was there to see it all 🤩 #AusGP #F3 pic.twitter.com/fA86beaZpT

First podium for @sebasmontoya58 !

La carrera como tal será este domingo 1 de abril desde las 6:45 a. m., hora colombiana, y Montoya comenzará en la casilla 12.

Este sábado, la organización de la carrera dio a conocer que Colapinto ya no era el vencedor de la prueba, argumentando irregularidades en los motores de los 3 autos del equipo MP Motosport. Por tal motivo, el ganador sería el británico Zak O’Sullivan, quien había quedado en el segundo lugar.

“Franco Colapinto ha sido descalificado de la Fórmula 3 Sprint Race en Melbourne. El piloto argentino pierde la victoria después de que las inspecciones posteriores a la carrera encontraron infracciones técnicas en los tres autos de MP Motorsport”, publicó la F3 en su cuenta de Twitter.

BREAKING: Franco Colapinto has been disqualified from the Formula 3 Sprint Race in Melbourne

The Argentinian racer loses the win after post-race inspections found technical infringements on all three MP Motorsport cars

Zak O'Sullivan inherits the Sprint victory#AusGP #F3 pic.twitter.com/1zZ95whLu5

— Formula 3 (@FIAFormula3) April 1, 2023