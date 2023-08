Juan Pablo Montoya es uno de los máximos referentes del automovilismo colombiano en la historia, pues en sus épocas doradas ganó en la Fórmula 1, en las 500 Millas de Indianapolis y un sinfín de carreras más.

Sin embargo, su relación con la prensa y con los aficionados no ha sido la mejor, teniendo en cuenta que tiene una forma de ser muy particular en donde contesta lo que le parece y no lo que debería, pero ese mismo temperamento, de hecho, fue lo que lo hizo ser tan exitoso en el deporte de motor.

En medio del lanzamiento de su nueva escudería en Medellín, en el que su máxima figura será su hijo Sebastián, Montoya se refirió al polémico tema de la Fórmula 1 en Barranquilla y aprovechó para criticar a la sociedad colombiana por esa falta de apoyo a los proyectos que se quieren llevar a cabo en el país.

"El que menos cree en el colombiano es el colombiano" Juan Pablo Montoya, piloto y referente colombiano.

Según dijo el bogotano en dialogo con Win Sports, al colombiano le falta más apoyo y por eso muchos proyectos no se hacen y algunas personas terminan yéndose del país a buscar oportunidades por fuera.

“Lastimosamente, el que menos cree en el colombiano es el colombiano. Eso es una realidad. El colombiano es muy fan y muy orgulloso de su compatriota cuando está ganando, pero antes de eso el colombiano es el más incrédulo del mundo. Es una realidad y es decepcionante”, dijo Montoya.

Y agregó: “Si la gente supiera lo cerca que estuvo la Fórmula 1 de correrse acá, nadie lo creería. Pero la primera vez que salió el chisme, la prensa y la gente que sabe de esto se burló y para nosotros, los que estábamos trabajando en el tema, fue muy decepcionante, la verdad”.

Según el piloto, aún hay chances de que se pueda traer esta importante competencia al país, ya que esta categoría mira muchas ciudades y muchas opciones y, aunque es difícil poner la firma final, la capital del Atlántico llevaba las cosas muy adelantadas y el proyecto, a hoy, aún está cerca de concretarse.

Ahora, sobre si hay alguna otra ciudad con la capacidad de asumir una parada de la Fórmula 1, el bogotano dijo: “Sinceramente, para lo que estaban buscando los directivos de la carrera, por clima, localización, características y demás, Barranquilla es la única ciudad que podría asumir esta competencia“.

Cabe destacar que la Fórmula 1 viaja por todo el mundo y, desafortunadamente, en Sudamérica solo está la parada en Brasil. Los otros lugares cercanos serían México y Estados Unidos, pero lo cierto es que ver a los mejores pilotos del planeta en Colombia es complicado.