El viernes 31 de marzo, Sebastián Montoya había logrado su primer podio en la F3, pero este primer de abril la suerte no estuvo de su lado y en el Feature Race de Australia no pudo completar ni la primera vuelta.

Cuando estaban en las primeras curvas del día, al hijo de Juan Pablo Montoya lo chocaron por detrás y lo sacaron de competencia inmediatamente. El joven no pudo reincorporarse a la carrera y tuvo que abandonar con la frustración a flor de piel.

En este video publicado por Espn se ve cómo fue que el joven piloto colombiano tuvo que abandonar la carrera cuando apenas estaba comenzando a correr en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

El otro protagonista de esta acción fue Mansell, quien le pegó al corredor colombiano por atrás, aunque él sí pudo continuar en competencia sin ningún problema.

La importancia del Feature Race de Australia era muy importante para Montoya y su equipo porque es más larga y es la que reparte más puntos, así que buscaban que el colombiano se pudiera destacar en la Fórmula 3, como ya lo había hecho el día anterior.

El objetivo en estas jornadas es que el piloto que integra las inferiores del Red Bull ascendiera en la tabla de clasificación y eso se logró con el segundo lugar que obtuvo en la Sprint Race, que se disputó el viernes.

Sebastián Montoya logró su primer podio en la F3 en esta carrera y poco a poco va demostrando algunas habilidades con las que se puede destacar como piloto. De hecho, una de las imágenes del día la protagonizó su padre cuando lo vio subirle al podio.

First podium for @sebasmontoya58!

And his father @jpmontoya was there to see it all 🤩#AusGP #F3 pic.twitter.com/fA86beaZpT

— Formula 3 (@FIAFormula3) April 1, 2023