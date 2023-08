La salida de Daniel Felipe Martínez del Ineos Grenadiers fue confirmada por el propio elenco británico mediante un escueto comunicado difundido este miércoles 16 de agosto.

After three great years, we can confirm that @danifmartinez96 will be departing the team at the end of the current season.

Always a Grenadier, we’re looking forward to finishing the year off strongly, together 💪 pic.twitter.com/DWEhH0pF9Y

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 16, 2023